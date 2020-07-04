شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 631 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 365 حالة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند اليوم إنه تم تسجيل 631 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 49 ألفا و303 حالات. ولفت إلى أن 158 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

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