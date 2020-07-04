شكرا لقرائتكم عبير موسي: أردوغان ينفذ أجندة الإخوان في المغرب العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت النائبة التونسية عبير موسي، السبت، أن تونس وأمنها القومي في خطر مشيرة إلى أن أردوغان يسعى لتنفيذ أجندة الإخوان في المغرب العربي.

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر إن الأمن القومي لتونس أصبح مهددا من أجندات تنظيم الإخوان الخطيرة، بعدما فشل في تحقق أي نمو وأدت سياساته لرفع البطالة وتفقير التونسيين وتجويعهم بطريقة ممنهجة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها في تجمع شعبي وسط العاصمة تونس، أين شارك المئات من التونسيين، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، للتنديد بقرارالبرلمان إسقاط لائحة متعلقة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما ارهابيا، وعدم تخصيص جلسة عامة للمصادقة عليها، وللدفاع عن مدنية الدولة من سياسات تنظيم الإخوان.

وخلال الوقفة، التي دعا إليها الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي، رفع المحتجون شعارات تندّد بتغوّل تنظيم الإخوان وسيطرته على مفاصل الدولة وهتفوا " يا نواب البرلمان خلصونا من الإخوان" و" يا زوالي يا مسكين كذبوا عليك باسم الدين"، كما جددوا مطالبتهم بسحب الثقة من راشد الغنوشي وإزاحته من رئاسة البرلمان.

البرلمان أصبح تحت سيطرة رجل الإخوان

موسي قالت إن البرلمان التونسي أصبح تحت سيطرة رجل الإخوان المسلمين في تونس راشد الغنوشي، وذلك ردا على إسقاط لائحة حزبها المتعلقة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، وعدم تخصيص جلسة عامة للمصادقة عليها.

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وشارك المئات من التونسيين، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، للتنديد بقرارالبرلمان إسقاط لائحة متعلقة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما ارهابيا، وعدم تخصيص جلسة عامة للمصادقة عليها، وللدفاع عن مدنية الدولة من سياسات تنظيم الإخوان.

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وقالت عبير موسي رئيسة كتلته البرلمانية، عبير موسى، إن هذا "تونس أصبحت اليوم في خطر وأمنها القومي مهدد وتستحق ثبات و وقفة التونسيين لإنقاذها"، مضيفة أن تنظيم الإخوان بصدد تنفيذ بأجندة خطيرة في البلاد، بعدما فشلوا في تحقق أي نمو وأدت سياساته لرفع البطالة وتفقير التونسيين وتجويعهم.

تركيع البلاد

واعتبرت موسي أن القرار السياسي في تونس محكوم اليوم من حركة النهضة، فرع تنظيم الإخوان في تونس، الذي أصبح حجرة عثرة أمام نمو وتطور البلاد وضدّ إصلاح المؤسسات وتطويرها، مضيفة أن هذه الجماعة لا تريد الخير والإستقرار لهذه البلاد، وينعشون إلا في حالات الفوضى والغليان والاحتقان التي تضمن لهم البقاء في الحكم، ويريدون تركيع البلاد، بهدف تسهيل اختراقات الدول الراعية لهم تحت غطاء الاتفاقيات، داعية إلى إزاحة هذا لتنظيم حتى تنفرج الأوضاع.

وبخصوص رفض البرلمان تعيين جلسة لعرض لائحة تصنيف الإخوان منظمة إرهابية على التصويت، كشفت موسي عن تهديدات أطلقتها كل من حركة النهضة وكتلة ائتلاف الكرامة الداعمة لها، بشنّ حرب أهلية إذا ما تم إزاحة تنظيم الإخوان وتفكيك منظومته في تونس.

وتابعت أن المجهودات التي بذلها راشد الغنوشي لإسقاط لائحة تصنيف الإخوان منظمة إرهابية، جاءت لتفضح انتماءه لهذا التنظيم ولتكشف أنه مشول بهذه اللائحة التي تنّص على أنّ كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع هذه الجماعة، يعتبر مرتكبا لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، أضافت موسي أن رفض اللائحة هو كذلك بمثابة إعلان رسمي على أن تونس محكومة من تنظيم الإخوان المسلمين.