بسبب قصفهم للمدنيين في اليمن.. إيطاليا تعلن استمرارها في فرض حظر تصدير الأسلحة للسعودية والامارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ايطاليا

أكدت الهيئة الوطنية الإيطالية لمراقبة مبيعات السلاح، استمرار بلادها في فرض الحظر على مبيعات الأسلحة للدول المشاركة في العدوان على اليمن.

وقال مدير الهيئة ألبرتو كوتيلو في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، إن الهيئة لا تزال ملتزمة بالقرار الذي أصدره البرلمان بشأن منع بيع السلاح للسعودية والدول المشاركة معها في الحرب على اليمن.

وأوضح أن الهيئة التزمت بتوصيات البرلمان، ولذلك فإنها تواصل فرض حظر مطلق على صادرات القنابل والصواريخ وكل المعدات المرتبطة بها.

وأكد أنه لم يتم منح أي تصريح بيع في هذا الشأن، وأن التصاريح التي صدرت سابقا تم تعليقها.

وفي 26 يونيو 2019، وافق مجلس النواب الإيطالي على مشروع قانون من شأنه وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، كي لا يتم استخدامها في ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي في اليمن.