شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يطالب بعدم زيادة المصروفات الدراسية بالمدارس والجامعات العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب من أصحاب المدارس الخاصة والجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة بعدم فرض أى زيادة فى المصروفات الدراسية فى العام الدراسى المقبل 2020 - 2021 فى ظل ما يمر به المجتمع من حالة ركود اقتصادى أثر على جميع الفئات والشرائح بالمجتمع نتيجة أزمة فيروس كورونا.

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وأكد " عامر " فى بيان له اصدره اليوم على ضرورة أن يصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى تعليمات بهذا الخصوص لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة لرفع الاعباء المعيشية عن كاهل أولياء الأمور لتقوم مثل هذه المؤسسات بدورها الاجتماعى والإنساني خاصة ان الجميع يعلم ان الدولة المصرية بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى تخوض الآن حرباً شرسة مع فيروس كورونا الذى تسبب فى العديد من الأزمات التى أثرت بشكل سلبى على مستوى الدخل بالنسبة للمواطنين وعلى الجميع ان يساند الدولة والمجتمع لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.