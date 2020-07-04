موقع الرئاسة: السيسى يجتمع بمدبولى ووزيرة التخطيط ورئيس هيئة الشراء الموحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، في خبر عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع الآن برئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط ورئيس هيئة الشراء الموحد والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي بحضور مستشار الرئيس للتخطيط العمراني.

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