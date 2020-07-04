كيف يستخدم المصريون المحافظ الإلكترونية عبر المحمول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

وصل عدد المحافظ الإلكترونية عن طريق الهاتف المحمول إلى 13.5 مليون محفظة إلكترونية على مستوى الجمهورية، بعدد 4.8 مليون معاملة إلكترونية شهريًا بنهاية مايو الماضي، بحسب تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

واستحوذت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية على 50% من حاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.

وانتشرت الخدمة بين كافة الفئات العمرية في المجتمع مع الزيادة النسبية للفئة العمرية من 26-50 عامًا، بحسب التقرير.

وأظهر التقرير اتجاهات استخدام المحافظ الإلكترونية عن طريق المحمول في مصر، والتي تركزت في ثلاث اتجاهات.

وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات، كانت خدمات الإيداع والسحب النقدي والتحويلات هي أكثر 3 خدمات استخدامًا في تلك المعاملات من قبل المشتركين.

وقال التقرير إن عمليات الإيداع والسحب النقدي استحوذت على 35% من العمليات التي تتم عبر المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول شهريًا، وكانت تتم أما عن طريق منافذ تقديم الخدمة لشركات المحمول أو ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

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أما التحويلات المالية فقد استحوذت على 33% من العمليات الشهرية التي تتم عبر المحافظ الإلكترونية، وهي خدمة يقوم العميل من خلالها تحويل مبلغ مالي من حساب محفظة إلكترونية إلى حساب محفظة الإلكترونية أخرى.

واستحوذت خدمة شحن رصيد الهاتف المحمول على 26% من إجمالي العمليات التي تتم عبر المحافظ الإلكترونية شهريًا، بحسب تقرير تنظيم الاتصالات.

وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب، فودافون 62.7%، وأورنج 25%، واتصالات 12%، ووي 0.3%، بينما جاء توزيع عدد المعاملات الإلكترونية بالترتيب: فودافون 86.5%، وأورانج 8.5%، واتصالات 4.5%، ووي 0.5%.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذ عدة مبادرات مؤخرا لتحفيز استخدام المحافظ الإلكترونية ومنها، إلزام شركات المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة 50 جنيهًا وما فوقها، وتشجيع استخدام أساليب الشحن الإلكترونية الأخرى؛ كالمحافظ الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول أو مواقع وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة.

كما تم الموافقة على العروض التي تقدمت بها شركات المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتشجيع المشتركين على استخدام الوسائل الإلكترونية.

كما أتاح تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجاناً، باستخدام وسائل التعرف الإلكترونية (التطبيق الخاص بكل شركة أو الكود (*USSD#) الخاص بكل شركة)، مما أدى إلى زيادة المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بعدد 1.2 مليون محفظة إلكترونية جديدة في شهرين فقط، ليرتفع إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول من 12.3 مليون محفظة إلكترونية في مارس 2020 (تم تسجيلها على مدار سبع سنوات) إلى 13.5 مليون محفظة إلكترونية في مايو 2020.

كما أقر تنظيم الاتصالات زيادة الحدود القصوى للعمليات من 6 آلاف جنيه يومياً إلى 30 ألف جنيه، والرصيد من 10 آلاف جنيه إلى 50 الف جنيه، مما أدى إلى زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، وانعكس ذلك على ارتفاع قيمة متوسط الأموال التي يتداولها المستخدم بنسبة 15% لتصل إلى 4336 جنيهًا.