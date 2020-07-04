تجديد حبس منار سامي فتاة "التيك توك" بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة كفرشكر، اليوم السبت، حبس منار سامي فتاة "التيك توك"، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها بصحبة مسجل خطر، وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، بمنطقة كفر سعد في بنها.

كانت قد تعرضت "منار.س"، والتي جرى ضبطها منذ أيام داخل أحد الكافيهات ببنها، لحالة إغماء، أثناء نظر جلسة تجديد حبسها، أمام محكمة جنح كفر شكر اليوم السبت، بعد حدوث مشادة كلامية بين أسرتها وأحد أفراد الأمن المكلفين بحراسة المتهمة، بسبب طلب الأخيرة رؤية ابنتها 3 سنوات، وعندما شاهدتها أصيبت بإغماء داخل القفص.

جرى السيطرة على الموقف، وإعادة الهدوء للقاعة بعد إبعاد والدتها ووالدها وشقيقها وشقيقتها فيما تحررت مذكرة بالواقعة.

فيما نظرت محكمة بنها الجزئية جلسة تجديد حبس المتهم الثاني في القضية "زيكا"، والمضبوط مع فتاة "التيك توك" وبحوزته مخدرات وسلاح أبيض، وأنكر المتهم مقاومته للسلطات، خلال ضبطه وحيازته المخدرات، ولم يصدر قرار بشأن تجديد الحبس أو إخلاء السبيل.