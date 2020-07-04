إيران تسجل 148 وفاة جديدة بـكورونا والإجمالي يتجاوز 11 ألفا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت 148 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد الخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ما رفع حصيلة الوفيات إلى 11 ألفا و408 حالات.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - حسبما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء - إنه تم تسجيل 2449 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 237 ألفًا و878 حالة بينها 3 آلاف و136 حالة حرجة.
وأضافت لاري أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 198 ألفًا و949 شخصا حتى الآن، مبينة أن مليونا و769 ألفا و520 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بالفیروس في أنحاء البلاد.
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