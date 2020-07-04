"احنا مباحث".. انتحلوا صفة ضباط شرطة لخطف نجار في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

ضبطت الخدمات الأمنية المعينة على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج– البحر الأحمر" بأخميم، اليوم السبت، 5 أشخاص انتحلوا صفة ضُباط شرطة واختطفوا نجارًا مسلحًا.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بضبط الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة أخميم، سيارتين ملاكي يستقلهما 5 أشخاص وبصحبتهم شخص مُكبل ومُلقى بأرضية إحدى السيارتين.

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بالكشف عن هوية مستقلي السيارتين، تبين أنهم من محافظة المنوفية، وباستجواب المجني عليه، أكد أن المتهمين حضروا إلى منزله بدائرة مركز شرطة ساقلته مُنتحلين صفة رجال شرطة، واقتياده عنوة داخل إحدى السيارات المضبوطة، وذلك لسابقة قيام أحد المتهمين بإعطائه مبلغ 450 ألف جنيه؛ لتوظيفها في أعمال تجارية مقابل عائد شهري، إلا أنه لم يفِ بذلك ولم يرد المبلغ.

بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه أيدوها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وقرروا اختطاف المجني عليه لاسترداد المبلغ المُشار إليه.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.