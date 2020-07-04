وكيل الأزهر يقرر إنهاء ندب 5 ملاحظين بامتحانات الثانوية بالشرقية لعدم الالتزام بالتعليمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم السبت، لجان بنين وفتيات كفر صقر و كفر صقر النموذجي ومعهد أبو حريز التابعين لمنطقة الشرقية الأزهرية، في سادس أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الجغرافيا للمبصرين فقط، بينما أدى طلاب معهد العلوم الإسلامية الامتحان في مادة التاريخ.

وحرص وكيل الأزهر على متابعة سير إجراءات الامتحانات بالمعهد بدءًا من استقبال الطلاب وفحص حرارتهم قبل دخولهم اللجان، وفتح مظاريف أسئلة الامتحانات وتسليمها في الموعد المحدد، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.

وكلف رؤساء اللجان بتوزيع دفعة جديدة من الكمامات بداية من اليوم، كما أمر بوجود معقم في كل لجنة، وبمروره تبين تعطل جهاز كشف المعادن فأمر بتغييره على الفور.

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ولعدم الالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية قام وكيل الأزهر بإنهاء ندب خمسة ملاحظين واستبدال غيرهم، كما تم ضبط هاتف محمول وتم عمل محضر للطالب، كما حرص فضيلته على زيارة الوحدة الصحية للوقوف على مدى جاهزيتها للحالات الطارئة.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبًا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.