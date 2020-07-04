المغرب يسجل حالتي وفاة و146 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 232 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها

الإلكتروني، إلى تسجيل 146 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13 ألفا و434 حالة.

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كما لفتت إلى شفاء 54 مصابا، وبذلك يرتفع

إجمالي المتعافين في البلاد إلى 9214، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 726 ألفا و 489 حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.