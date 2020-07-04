تسجيل 22 ألف إصابة جديدة بكورونا بالهند في أعلى زيادة يومية

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت، عن تسجيل 22771 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى قمة للمؤشر الذي تجاوز عتبة الـ20 ألف للمرة الأولى أمس الجمعة.
وصل إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى 648315، منها 18655 وفاة بعد أن توفي 422 مريضا خلال اليوم الماضي.
وتماثل 14335 شخصا للشفاء خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع مجموعالمتعافين إلى 394227.
ويعود أكثر من نصف الإصابات الجديدة إلى ثلاث مناطق، هي ولاية ماهاراشترا غربي البلاد (192.9 ألف إصابة إجمالا)، وولاية تاميل نادو في الجنوب (102,7 ألف إصابة) والمنطقة التي تضم العاصمة نيودلهي ومحيطها (94,6 ألف إصابة).
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