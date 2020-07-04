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وفاة مرشد الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم

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توفي صباح اليوم السبت في الولايات المتحدة الأمريكية، مرشد الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم، الشيخ محمد بن عبد الكريم الكسنزاني عن عمر

ناهز الـ82 عاما.

ولد محمد الكسنزان عام 1938 في قرية كربجنة التابعة لناحية سنكاو من محافظة كركوك شمالي

العراق.

وفي عام 1978 قام الشيخ محمد الكسنزان مقام والده الشيخ عبد الكريم الكسنزاني بعد وفاته، وتولى أمور الطريقة والإرشاد وبايعه الخلفاء وﭐلدراويش.

وكلمة (كسنـزان) كلمة كردية تعني الشخص ﭐلذي لا يعلم حقيقته.

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