عاجل .. العراق: فرض حظر تجول شامل في مدينة البصرة

أعلنت غرفة عمليات مدينة البصرة العراقية، اليوم السبت، فرض حظر شامل في المحافظة خلال الـ48 ساعة المقبلة، حسبما جاء في نبأ عاجل، أذاعته فضائية الحدث.
وسجلت محافظة البصرة خلال الـ24 ساعة الماضية، 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 158 حالة، ووفاة 9 أشخاص.
يذكر أن مختبرات وزارة الصحة العراقية، سجلت أمس الجمعة، 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.
وارتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق، إلى 56020 إصابة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 29600، ومجموع الوفيات 2262.
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