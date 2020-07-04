باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا لـ225283 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى ٢٢٥٢٨٣ حالة، وذلك عقب تسجيل ٣٣٨٧ حالة إصابة جديدة وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٤٦١٩ حالة، وذلك عقب تسجيل ٦٨ حالة وفاة جديدة. حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٤٦١٩ حالة، وذلك عقب تسجيل ٦٨ حالة وفاة جديدة. Advertisements وأضافت القناة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ ١٢٥٠٩٤ حالة. الفيروس بلغ ١٢٥٠٩٤ حالة. يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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