كورونا.. ارتفاع قياسي بالإصابات في الهند و168 وفاة بروسيا

سجلت الهند أعلى معدل ارتفاع يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت، بزيادة 22 ألف حالة جديدة و442 وفاة، وذلك مع ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في المناطق الغربية والجنوبية من البلاد وسط أمطار موسمية غزيرة.

وشهدت ولاية ماهاراشترا الغربية التي تضم العاصمة المالية المكتظة مومباي أعلى إجمالي للحالات في البلاد، حيث سجلت 6364 حالة

إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم السبت و198 حالة وفاة بالمرض الذى يسببه فيروس كورونا.

والهند لديها رابع أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في العالم، حيث تجاوز مجموع الإصابات 640 ألفا اليوم السبت، بحسب

بيانات وزارة الصحة، وتأتي بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

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وسجلت روسيا، اليوم السبت، 6632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 674515. وقالت السلطات إن 168 شخصاً لاقوا حتفهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 10027.

وفي هذا الإطار، قالت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية إن حوالي 30% من بيانات تسلسل الجينوم المأخوذة من عينات الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 التي جمعتها منظمة الصحة العالمية تظهر علامات على حدوث طفرة، لكن لا يوجد دليل على أن تلك الطفرة تؤدي إلى مرض أشد خطورة.

وقالت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، مساء الجمعة، لـ”رويترز” على هامش مؤتمر لجمعية الصحافيين التابعة للأمم المتحدة في جنيف: “أعتقد أن الأمر منتشر على نطاق واسع”.

يأتي ذلك فيما حثّت منظمة الصحة العالمية الدول المتضررة من أزمة وباء كوفيد-19 على “الاستفاقة” و”الانخراط في المعركة” على تفشيه لأن “الأرقام لا تكذب”.