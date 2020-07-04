كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير المالية السويسري: يمكن سداد دين فيروس كورونا خلال 15 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير المالية السويسري، أولي مورير، في مقابلة إذاعية، أنه يمكن أن تبدأ سويسرا في تخفيض قيمة الديون التي تراكمت لديها للمساعدة في تخفيف تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام والانتهاء من سداده على مدى 15 عامًا.

وصرح المسؤول، لمذيع إذاعة SRF في المقابلة بثت، اليوم السبت، بأنه إذا سارت الأمور "بشكل جيد جدًا جدًا"، فإن الدين الإضافي الذي تتحمله الدولة للمساعدة في تمويل خطط العمل لساعات قصيرة ويمكن أن تصل المساعدة إلى الشركات إلى 20 مليار فرنك سويسري (21.15 مليار دولار)، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال: "خلاف ذلك يمكن أن تصل كومة الديون إلى 35 مليار دولار. ولا يزال هذا أقل من 40 مليار فرنك توقعته الحكومة في الأصل للديون الإضافية"، لكن "مورير" حذر من أنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن الأرقام.

وأكد "مورير"، أن الدولة لن ترفع الضرائب للقيام بذلك. وقال، إن الخيار المحتمل لخفض الديون هو تخصيص توزيعات أرباح سنوية يحصل عليها من البنك الوطني السويسري، ورفض الدعوات للحصول على عائد خاص لمرة واحدة من البنك الوطني السويسري.

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كما قال، إن البنك المركزي يجب أن يكون مستقلاً، وينبغي ألا يلمس السياسيون الأصول التي يحتاجها للتدخل في أسواق العملات لكبح جماح قوة الفرنك السويسري كملاذ آمن، واصفًا ذلك بأنه مساهمة مهمة في الاقتصاد القائم على التصدير.

وأضاف: "لا يمكن أن نطبع النقود لدفع ديون الدولة"، داعيًا إلى الانضباط.

قامت الحكومة الشهر الماضي بإلغاء معظم الإجراءات التقييدية مع تلاشي حالات الإصابة بفيروسات كورونا، وأعلنت أن البلاد مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع أي تفجر جديد. لكن الحالات الجديدة هنا أخذت تتصاعد مرة أخرى مع ارتفاع الاتصالات العامة.

وقالت الحكومة هذا الأسبوع، إنها تتوقع عجزًا في الميزانية يبلغ حوالي مليار فرنك العام المقبل، وأضافت، أنها ستقرر في نهاية العام كيفية سداد مليارات الديون التي تراكمت عليها لتخفيف الأعمال المتعثرة.