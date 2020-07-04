كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا: الصين ستكون مطلوبة في قمة مجموعة السبع الموسعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم السبت، بأن روسيا لا تجري محادثات مع واشنطن بشأن دورها المحتمل في قمة موسعة لمجموعة السبع في وقت لاحق من هذا العام. مصرًا على أن الصين يجب أن تكون مشمولة في الحدث، حسبما أفادت وكالة أنباء تاس.

وقال "ريابكوف"، إن غياب الصين عن قمة مجموعة السبع الموسعة سيجعل من المستحيل مناقشة القضايا الدولية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "فكرة ما يسمى مجموعة السبع الموسعة معيبة لأنه ليس من الواضح كيف يخطط مؤلفو هذه المبادرة لمعالجة العامل الصيني".

وأوضح: "بدون الصين من المستحيل ببساطة مناقشة أي قضايا في العالم الحديث".

وردت تعليقاته لوكالة أنباء تاس على تلك التعليقات التي أدلى بها جون سوليفان، سفير الولايات المتحدة في روسيا، الذي أخبر تلفزيون RBC يوم الجمعة، أن واشنطن كانت "تعمل مع وزارة الخارجية الروسية ومع حكومات مجموعة السبع الأخرى حول ما إذا كان هناك دور مناسب لروسيا في مجموعة السبع".

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أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال عودة روسيا إلى المجموعة، التي تضم أكثر الاقتصادات تقدمًا في العالم، بعد طردها في أعقاب ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.

وقال ترامب الشهر الماضي، إنه من "المنطق السليم" دعوة الرئيس فلاديمير بوتين للانضمام إلى المجموعة.

كانت روسيا جزءًا من المجموعة، المعروفة آنذاك باسم مجموعة الثماني، منذ عام 1997.

واعترضت دول أخرى من مجموعة السبع، بما في ذلك كندا وفرنسا، على عودة روسيا.

أعلن ترامب في مايو، أنه كان يؤجل قمة مجموعة السبع حتى سبتمبر أو بعد ذلك، وقام بتوسيع قائمة المدعوين لتشمل أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند.

قبلت أستراليا دعوة الولايات المتحدة للمشاركة.