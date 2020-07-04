كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الآلاف يتظاهرون في جميع أنحاء أستراليا دعما لـ"حياة السود مهمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع الآلاف من المتظاهرين، اليوم السبت، في مدن في جميع أنحاء أستراليا، مرددين هتافات دعمًا لحركة "حياة السود مهمة" وتهدف إلى رفع مستوى الوعي بسوء معاملة السكان الأصليين.

وشهدت المسيرات في مدن بريسبان وداروين وبيرث نسبة إقبال أقل مما كانت عليه قبل شهر، وسط دعوات لوقف السلطات المعنية بشأن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال بوجين سبيرم، أحد المنظمين، إن الاحتجاجات هي استمرار للاحتجاجات العالمية التي انطلقت بعد وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في حجز الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية في أواخر مايو.

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وأضاف "سبيرم"، منظم مظاهرة بريسبان: "لم يتم قط توجيه تهمة جنائية إلى أي ضابط شرطة أو حارس سجن بالقتل وإرساله إلى السجن، ولهذا السبب نحن هنا من أجل العدالة".

صور البث التلفزيوني للمتظاهرين يصرخون: "كانت دائمًا، دائمًا ما تكون أرضًا للشعوب الأصلية" و "لا عدالة ولا سلام ولا شرطة عنصرية".

ومن المقرر تنظيم احتجاج في سيدني يوم الأحد، بعد شهر من أول مسيرات سوداء تعيش في أستراليا.