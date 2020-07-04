كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تفرض تدابير عزل على نحو 200 ألف شخص في إقليم كاتالونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الإسبانية، صباح اليوم السبت، فرض تدابير عزل على نحو 200 ألف شخص في إقليم كاتالونيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، عن تسجيل 191 إصابة و3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى نقطة 248469 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن حصيلة الوفيات ازدادت خلال اليوم الماضي يـ 3 حالات جديدة، لترتفع إلى مستوى 28341 حالة.

وتحتل إسبانيا المرتبة السادسة عالميا، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والبرازيل، من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، وكذلك السادسة من حيث الإصابات.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,984 مليون إصابة، بينهم أكثر من 498 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,406 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.