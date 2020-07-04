كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مسؤول: مقابر جماعية لضحايا الانهيار الأرضي بمنجم اليشم في ميانمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول محلي، أن العشرات من عمال منجم اليشم الذين لقوا حتفهم في انهيار أرضي بشمال ميانمار سيدفنون، اليوم السبت، بعد أن تم دفن 77 آخرين في مقبرة جماعية يوم الجمعة بعد واحد من أسوأ حوادث التعدين في تاريخ البلاد.

وقال ثار لين ماونج، المسؤول المحلي بوزارة الإعلام، لوكالة "رويترز" عبر الهاتف، اليوم السبت، إن 171 جثة انتشلت لكن لا يزال المزيد يطفو على السطح.

وأضاف، أنه تم التعرف على 77 مدفونا يوم الجمعة وسيتم دفن 39 اليوم السبت. حمل المتطوعون توابيت من الخشب الرقائقي ووضعوها في مقبرة جماعية منحوتة بواسطة حفارين بالقرب من موقع المنجم.

ولم يتم التعرف على العديد من الجثث الأخرى التي تعرضت للضرب وتجريدها من ملابسها بسبب قوة الموجة التي ضربتها.

توفي أكثر من 170 شخصًا، كثير منهم مهاجرون يبحثون عن ثروتهم في منطقة Hpakant الغنية باليشم في ولاية كاشين، يوم الخميس بعد انهيار مخلفات التعدين في بحيرة، مما أدى إلى موجة من الطين والمياه.

كان عمال المناجم يجمعون الحجارة في Hpakant - مركز صناعة اليشم السرية في ميانمار التي تبلغ قيمتها مليار دولار - عندما تصطدم الموجة عليهم، ودفنتهم تحت طبقة من الطين

تمد ميانمار 90٪ من اليشم في العالم، ويتم تصدير الغالبية العظمى منها إلى الصين المجاورة، التي تقع على حدود ولاية كاشين. إن الانهيارات الأرضية المميتة والحوادث الأخرى شائعة في المناجم، والتي تجذب العمال الفقراء من جميع أنحاء ميانمار.

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قُتل نحو 100 شخص في انهيار عام 2015 الذي أدى إلى دعوات لتنظيم الصناعة. توفي 50 آخرون في عام 2019. لكن الانهيار الأرضي يوم الخميس كان الأسوأ في الذاكرة.

وألقى زعيمة البلاد، أونج سان سو كي، يوم الجمعة باللائمة على الكارثة على البطالة في البلاد، حيث رثى في بث مباشر على فيسبوك أن العمال غير النظاميين اضطروا للذهاب إلى المناجم لعدم وجود وظائف أخرى.

أعلنت الحكومة تشكيل لجنة للتحقيق في الكارثة.

ومع ذلك، يقول النشطاء إن القليل لم يتغير في الصناعة على الرغم من تعهد حكومة سو كي بتنظيفها عندما تولت السلطة في عام 2016.

وقالت منظمة جلوبال ويتنس الحقوقية، في بيان، إن الانهيار الأرضي "إدانة مدمرة لفشل الحكومة في كبح ممارسات التعدين المتهورة وغير المسؤولة".

وقال البيان: "لم يتم تطبيق قانون الأحجار الكريمة الجديد الموعود به، والذي أقره البرلمان في عام 2019، ولا سياسة الأحجار الكريمة التي تم إنتاجها منذ عدة سنوات".