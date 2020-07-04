كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة سبعة من الشرطة إثر أعمال عنف في حدث موسيقي بلندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُصيب سبعة من ضباط الشرطة في أعمال عنف في حدث موسيقي غير مرخص في العاصمة البريطانية، لندن، أثناء سعيهم لتفريق حشد يشكل خطرًا على الصحة العامة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت الشرطة، اليوم السبت.

وقالت الشرطة، في بيان، إن من حضروا يوم الجمعة أصبحوا عنيفين وألقوا مقذوفات على الشرطة وهم يدخلون عقارًا في هافلوك كلوز بغرب لندن، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت الشرطة، أن "الضباط واجهوا الحجارة وقذائف أخرى ألقيت عليهم"، موضحة، أن التجمع تم تفريقه في نهاية المطاف دون اعتقالات.

وأردفت الشرطة: "نحن على علم بإصابات سبعة ضباط نتيجة العداء. مثل هذه التجمعات كانت غير قانونية وتشكل خطرًا على الصحة العامة وسط تفشي الفيروس".

تمت المصادقة على منطقة تشتيت في المنطقة، حيث حصلت الشرطة على سلطات التوقف والتفتيش.

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وقد أعلنت شرطة لندن، في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، أنها ستشن حملة على الحفلات غير القانونية في الشوارع بعد أن تعرض ضباط للهجوم في الليلة الثانية على التوالي وهم يحاولون تفريق تجمع غير مصرح به.

وقالت كريسيدا ديك، رئيسة شرطة لندن: "الجو حار، بعض الناس يشربون كثيرًا، بعض الناس غاضبون وعدوانيون، والبعض عنيف جدًا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت، أن الأحداث كانت غير قانونية ولا يجب أن تحدث، محذرة: "سنأتي ونغلقها".

أوضحت "ديك": "لقد رأينا أعدادًا كبيرة من الأشخاص يخالفون تمامًا اللوائح الصحية، ويبدو أنهم لا يهتمون على الإطلاق بصحتهم أو بصحة عائلاتهم، ويريدون إقامة حفلات كبيرة".

كما قالت "ديك"، الجمعة 26 يونيو، إن نحو 140 ضابطا أُصيبوا في الأسابيع الثلاثة الماضية. ووصف متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العنف ضد الشرطة بأنه مروع.