كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجل ترامب يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر مطلعة، اليوم السبت، بدخول الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الحجر الصحي، بعد إصابة صديقته بفيروس كورونا.

وذكرت المصادر، أن صديقة نجل ترامب، كانت تعمل في مقر الحملة الانتخابية للرئيس بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وكشفت المصادر المطلعة، أن الحديث يدور عن فتاة اسمها كيمبرلي جيلفويل، وهي تشغل منصبا رفيعا في مقر حملة دونالد ترامب الانتخابية.

Advertisements

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن المصادر أن جيلفويل اجتازت اختبار العدوى قبل خطاب الرئيس في جبل رشمور بولاية داكوتا الجنوبية، خلال احتفالات عيد الاستقلال. وأعطت التحليلات نتيجة إيجابية.

وأشارت المصادر، إلى أن جيلفويل لم تكن على احتكاك مع الرئيس الأمريكي، ولا تعاني من الأعراض المميزة للمرض الناجم عن فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، كانت كيمبرلي جيلفويل حاضرة في تجمع لترامب في مدينة تولسا (بولاية أوكلاهوما). وأعطى اختبار كورونا الذي قدمه الابن الأكبر لترامب يوم الجمعة نتيجة سلبية.