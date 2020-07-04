كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل 6632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت السلطات في روسيا، اليوم السبت، عن 6632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع حصيلة الإصابات في جميع أنحاء البلاد لـ674,515.

وقالت السلطات، إن 168 شخصًا لقوا حتفهم في الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات الرسمي إلى 1027، كما أوردت وكالة "رويترز".

وفءي سياق منفصل، أعلن الكرملين، يوم الجمعة، أن إجراء التعديلات على الدستور الروسي، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 4 يوليو من العام الجاري.

ومن ضمن التعديلات الدستورية بالدستور الروسي، بند يمهد الطريق للرئيس بوتين الاستمرار في الحكم حتي 2036، من خلال السماح له بالترشح لفترتين رئاسيتين عقب انتهاء الحالية في 2024.

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وأظهرت النتائج النهائية للتصويت الذي استمر لمدة أسبوع وانتهى يوم الأربعاء تأييد نحو 78% من الناخبين للتغييرات بالدستور.

وأشاد الكرملين بالتصويت ووصفه بأنه انتصار بينما أدانه منتقدون ووصفوه بأنه غير قانوني.

وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الروس على "دعمهم وثقتهم"، غداة استفتاء وافقت فيه غالبية الناخبين على تعديل دستوري يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2036.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "جاء الاستفتاء انتصاراً للثقة بالرئيس بوتين"، مشيدا "بالمستوى المرتفع للغاية للمشاركة والدعم".

وكان التصويت انطلق في 25 يونيو واستمر 7 أيام، وتدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ منذ إعلان نتائج التصويت رسميا.