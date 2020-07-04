كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل رقما قياسيا من حالات الإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الهند أعلى ارتفاع لها خلال يوم واحد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، مع أكثر من 22 ألف حالة جديدة و 442 حالة وفاة، حيث ارتفعت الإصابات في الأجزاء الغربية والجنوبية من البلاد وسط أمطار موسمية غزيرة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن الهند لديها ثالث أكثر الحالات المؤكدة في العالم حيث تجاوزت 640 ألف اليوم السبت. وهي تتبع الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، كما أوردت وكالة "رويترز".

ولاية ماهاراشترا الغربية، موطن العاصمة المالية المكتظة مومباي، لديها أعلى إجمالي في الهند، حيث سجلت 6364 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم السبت، و 198 حالة وفاة بسبب الفيروس.

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وحذر المسؤولون في مومباي السكان من الابتعاد عن الساحل، حيث تم توقع هطول أمطار غزيرة لمدة 48 ساعة. ويقول الخبراء، إن الرياح الموسمية تسبب عادة تشبعًا بالماء في أجزاء كثيرة من المدينة ويمكن أن تحبط جهود احتواء الفيروس عن طريق التسبب في زيادة أخرى في أعداد العدوى.

في ولاية تاميل نادو الجنوبية، ثاني أكثر الولايات تضررًا في الهند، تجاوز عدد الحالات 100 ألف حالة.

فرضت الهند واحدة من أقسى عمليات الإغلاق في العالم في مارس للسيطرة على انتشار الفيروس، ولكن تم تخفيفها على مراحل في الأسابيع الأخيرة لاستئناف النشاط الاقتصادي. يحذر علماء الأوبئة من أن ذروة الهند قد لا تزال على بعد أسابيع أو أشهر، مما يشير إلى أن نظام الرعاية الصحية المثقل بالديون بالفعل في البلاد سيخضع لمزيد من الضغط.