الصحة العالمية تحذر: استفيقوا الأرقام لا تكذب

السبت 4 يوليه 2020

حثت منظمة الصحة العالمية الدول المتضررة من فيروس كورونا المستجد على "الاستفاقة" و"الانخراط في المعركة" لأن "الأرقام لا تكذب".



وقال المسؤول عن الطوارئ الصحية في المنظمة، مايكل راين، خلال مؤتمر صحافي إنه "حان الوقت فعلا لأن تنظر الدول إلى الأرقام".

Advertisements

وأضاف "أرجوكم، لا تتجاهلوا ما تقوله لكم الأرقام"، مشددا على أنه "يجب على الناس الاستفاقة".

وقبل أيام، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس من أن كورونا لا يزال يتسارع حول العالم، متوقعا أن تدوم آثاره والاقتصادية والاجتماعية لعقود