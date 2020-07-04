هزاع بن زايد: الطلبة والطواقم التعليمية بذلوا جهوداً استثنائية

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السبت 4 يوليه 2020 هنأ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الطلبة والطواقم التعليمية والمؤسسات التربوية والأهالي على جهودهم في ظروف استثنائية.

وقال في تدوينة عبر حساب سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مع نهاية العام الدراسي، الذي كان حافلاً بتحديات فتحت فرصاً وإمكانات جديدة، نهنئ الطلبة والطواقم التعليمية والأهل والمؤسسات التربوية، على الجهود التي بذلوها في ظروف استثنائية، ومع ذلك أصابوا الهدف بإيجابيتهم وتآزرهم، وحققوا نجاحاً مضاعفاً بالعزم والإرادة».

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