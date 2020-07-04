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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 من الشرطة خلال أحداث عنف بحفل موسيقي في لندن والان مع التفاصيل
السبت 4 يوليه 2020
قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت إن سبعة من أفرادها أصيبوا في أعمال عنف في حفل موسيقي غير مرخص بالعاصمة أثناء سعيهم لتفريق تجمع يشكل خطرا على الصحة العامة خلال جائحة فيروس كورونا.
وذكرت الشرطة فشي بيان أن الحاضرين أمس الجمعة تحولوا إلى العنف وألقوا مقذوفات على الشرطة وهم يدخلون مبنى في هافلوك كلوز بغرب لندن.
وقالت الشرطة "واجه الضباط الحجارة ومقذوفات أخرى ألقيت عليهم"، وأضافت أنها فرقت التجمع في نهاية المطاف دون اعتقالات.
وأوضحت الشرطة أن مثل هذه التجمعات غير قانونية وتمثل خطرا على الصحة العامة وسط تفشي فيروس كورونا.
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