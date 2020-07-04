إصابات روسيا مستمرة .. 6632 مصاب جديد بكورونا في يوم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:59 مساءً, 4 يوليو 2020 م المناطق - الرياض سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 6.632 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 168 حالة وفاة .

وأفادت وزارة الصحة الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 674.515 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10.027 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 446.879 حالة .

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