شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة السود مهمة" .. المظاهرات تتجدد في استراليا والان نبدء بالتفاصيل

تجمع آلاف المتظاهرين اليوم السبت في شوارع المدن الأسترالية، مرددين شعارات تدعم حركة "حياة السود مهمة" سعيا منهم لزيادة الوعي بسوء معاملة سكان البلاد الأصليين. إلا أن المسيرات الاحتجاجية في مدن بريسبان وداروين وبيرث شهدت تراجعا في أعداد المشاركين مقارنة بالشهر الماضي، على وقع دعوات من السلطات لوقفها وسط مخاوف من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال بوجاين سبيرم، أحد المنظمين، إن المظاهرات الاحتجاجية تأتي امتدادا للاحتجاجات العالمية التي اندلعت بمقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد خلال احتجاز شرطة منيابوليس الأمريكية له في أواخر مايو.