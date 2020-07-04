إنهاء تكليف الفياض كمستشار للأمن الوطني وتعيين قاسم الأعرجي بدلاً منه

أفاد مصدر مطلع، السبت، بإنهاء تكليف الفياض كمستشار للأمن الوطني وتعيين قاسم الأعرجي بدلاً منه، كذلك أشار المصدر إلى تكليف قائد قوات مكافحة الإرهاب الأسبق الفريق الركن عبد الغني الأسدي بإدارة جهاز الأمن الوطني.

يتبع...

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