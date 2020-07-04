افاد مصدر امني، السبت، بمقتل شخص واصابة اثنين آخرين بمشاجرة عشائرية شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة بين عشيرتين ضمن منطقة الامين تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة اسفرت عن مقتل شخص واصابة ٢".
واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "قوات الشرطة الاتحادية ودوريات النجدة تدخلت على الفور واعتقلت ٤ من العشيرتين مع اسلحتهم وايداعهم في احدى المراكز".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخص واصابة اثنين بمشاجرة عشائرية شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.