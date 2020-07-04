مقتل شخص واصابة اثنين بمشاجرة عشائرية شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة بين عشيرتين ضمن منطقة الامين تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة اسفرت عن مقتل شخص واصابة ٢".

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "قوات الشرطة الاتحادية ودوريات النجدة تدخلت على الفور واعتقلت ٤ من العشيرتين مع اسلحتهم وايداعهم في احدى المراكز".