درجال يكشف آخر المستجدات الصحية لشخصيتين رياضيتين مصابتين بفايروس كورونا

رياضة 2020-07-04 | 11:43 5,174 مشاهدة كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم السبت، عن آخر المستجدات الصحية لشخصيتين رياضيتين مصابتين بفايروس كورونا وقال درجال في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "تابعنا الحالة الصحية لنجم الكرة السابق ومدرب الفئات العمرية بسام رؤوف الذي يرقد حالياً في مستشفى الكرخ عقب إصابته بفايروس كورونا، وتواصلنا مع الملاكات الطبية المشرفة على العلاج الذين أكدوا بدورهم استقرار الحالة الصحية لللاعب الدولي السابق بسام رؤوف، وتحسنها تدريجياً".



وأضاف، "كما تابعنا عبر اتصال هاتفي الحالة الصحية لرئيس إتحاد الكرة الفرعي وعضو الهيئة الادارية لنادي النجف رحيم لفتة الذي تعرض هو الآخر للاصابة بالفايروس، وأن وضعه الصحي في تحسن مستمر".



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