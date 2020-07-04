لعدم اعطائها 'حصتها العادلة' من الطاقة.. كربلاء تعتزم مقاضاة وزارة الكهرباء

اعلنت محافظة كربلاء، السبت، عزمها رفع دعوى قضائية على وزارة الكهرباء والمديرية العام للسيطرة المركزية لعدم اعطاء المحافظة "حصتها العادلة" من الطاقة.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ نصيف الخطابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعد مناشدات غير مسموعة من قبل وزارة الكهرباء لرفع المظلومية عن محافظة كربلاء وانصافها بحصتها العادلة من الطاقة الكهربائية محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي سيقوم برفع دعوى قضائية على وزارة الكهرباء والمديرية العامة للسيطرة المركزية لغبن المحافظة وعدم اعطائها حصتها العادلة من الطاقة رغم ان المحافظة هي من المحافظات المنتجة للطاقة".

ودعا الخطابي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لـ "التدخل مع وزارة الكهرباء لانصاف المحافظة بحصتها من الطاقة الكهربائية ورفع المظلومية عنها".