بعد لقاءه بالمبعوث الأمريكي.. إصابة وزير خارجية باكستان بفيروس كورونا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – باكستان



أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من مشاركته في اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد.

وقال عبر حسابه في “تويتر” يوم الجمعة: “ظهر اليوم شعرت بحمى طفيفة فبادرت إلى عزل نفسي على الفور في المنزل، والآن جاءت نتيجة اختباري لكوفيد-19 إيجابية”.

وأضاف أنه يشعر نفسه “قويا ونشطا” وسيواصل أداء مهامه من المنزل.