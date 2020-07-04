كورونا.. جهة فاس مكناس تسجل أكبر عدد من الحالات الجديدة تليها العيون- التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم السبت، عن حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، والتي كشفت عن 146 حالة إضافية، بعدد من جهات المملكة.

وسجلت أكبر حصيلة، بجهة بجهة فاس مكناس والتي تأكدت بها 38 حالة، تليها العيون الساقية الحمراء، والتي تأكدت بها 33 حالة جديدة.

كما سجلت طنجة تطوان الحسيمة 26 حالة جديدة، و22 حالة جديدة بجهة الدار البيضاء سطات، و14حالة بمركش آسفي، و7 ببني ملال خنيفرة، و5 بكليمم واد نون، و2 بالرباط سلا القنيطرة.

وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين، منذ بدء الأزمة في عموم المملكة إلى 13434 حالة، تتوزع كالتالي:

الدارالبيضاء – سطات 3561 حالة، والرباط – سلا – القنيطرة 1995، طنجة – تطوان – الحسيمة 2571 حالة، مراكش – أسفي 2063 حالة، فاس – مكناس 1460 حالة، درعة – تافيلالت 586 حالة، العيون – الساقية الحمراء 638 حالة، بني ملال – خنيفرة 159 حالة، الشرق 211 حالة، سوس – ماسة 92 حالة، كلميم – واد نون 83 حالة، ثم الداخلة وادي الذهب 15 حالة.