إصابة 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

أصيب أربعة أشخاص بجروح بعد إطلاق نار في مركز تسوق “ريفيرشيز غاليريا” بمدينة “هوفر” في ضاحية برمنغهام بولاية ألاباما الأمريكية، حسبما ذكرت السلطات.

ووفق وسائل إعلام محلية، قال الملازم في شرطة هوفر، كيث تشيسكليبا، إن أربعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي، لكنه لم يكن لديه تفاصيل حول أوضاعهم أو إصاباتهم.

وأوضح أن الشرطة تحركت عقب تلقيها مكالمات عديدة حول إطلاق نار قرب صالة الطعام في مركز التسوق في حوالي الساعة 15.18 بالتوقيت المحلي.

وأضاف تشيسكليبا أن الشرطة لا تعرف ما الذي أدى إلى الحادث أو عدد مُطلقي النار المتورطين فيه، فيما أعلن المحققون أنهم يعكفون على جمع الأدلة المادية وإجراء مقابلات مع الشهود.

يأتي ذلك في الوقت الذي ألغت فيه حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجمعًا في ولاية ألاباما الأسبوع المقبل بعد أن أعرب المسئولون عن قلقهم بشأن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).