فدرالية الناشرين تنتخب أجهزتها.. والزميل “يونس مسكين” في المكتب التنفيذي

انتخبت الفدرالية المغربية لناشري الصحف، التي عقدت مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء جمعان عامان استثنائي وعادي، مجلسها الفيدرالي ومكتبها التنفيذي.

وكانت الفدرالية قد انتخبت نور الدين مفتاح مدير نشر أسبوعية “الأيام”، بالإجماع رئيسا جديدا للفيدرالية المغربية لناشري الصحف ، وذلك خلال جمع عام استثنائي .

وذكر بلاغ للجمع العام غير العادي للفدرالية المغربية لناشري الصحف، أنه تم خلال هذه المحطة إدخال تعديلات أولية على النظام الأساسي للفيدرالية ومنها الرفع من عدد أعضاء المجلس الفيدرالي إلى 37 عضوا، وخلق ثلاث تنسيقيات للجهويات والورقي والإلكتروني، وانتخاب الرئيس من طرف المؤتمر بدل المجلس الفيدرالي وتعديلات مسطرية تهم شكليات التصويت وشروط العضوية والترشيح للأجهزة المقررة مع تخويل هذا الجمع العام بشكل استثنائي التوافق حول تشكيلة أجهزة الفيدرالية.

وأضاف البلاغ أن توافقات الجمعية العمومية التي حضرها 58 عضوا ضمنهم 4 من فرع الفيدرالية للصحراء، الذين مثلوا 30 منخرطا، أسفرت عن النتائج التالية:

* أعضاء المجلس الفيدرالي:

– محمد عبد الرحمان برادة (جهات نيوز – مؤسس سابريس)

– يوسف شيمرو (زمان ( Zamane-

– محتات الرقاص ( مجموعة البيان)

– عبد الله العمراني (لافريتي La vérité)

-نعيم كمال ( كويد.ما Quid.ma)

– مصطفى بدري (المنتخب)

– محمد العسلي (المساء ميديا)

-فاطمة الزهراء قادري (لوديسك Le desk)

– رشيد الصباحي (كيش 24 Kech24)

– علي أشيبان (الحركة)

– نور الدين مفتاح (الأيام- الأيام 24)

– مرية مكريم (فبراير.كوم)

– عبد الحكيم بديع (النهار المغربية -آش طاري)

– عبد السلام العزوزي (المنعطف)

– عبد الحق بخات (الشمال le journal de tanger – 2000)

– يونس مسكين (أخبار اليوم -اليوم24)

– صبحى السياري (ايكو.اكتي Eco.Actu)

– سعيد الريحاني (الأسبوع الصحافي)

– حسن أعراب (حدث.كوم)

– محمد شوقي (عضو المجلس الوطني للصحافة باسم الفيدرالية)

– محمد الزواق (يا بلادي)

– أحمد نجيم (كود)

– سعيد الشراط (العالم الرياضي)

– محمد الغروس (العمق)

– محمد اعبابو (أفريك نيوز – العاصمة 24)

– عبد الله جداد( رئيس فرع الفيدرالية بالصحراء)

– تقي الله أبا حزم(الوطن ميديا)

– ابراهيم السروت( الانتفاضة)

– الحسين يزي (أكورا)

– خالد الرحامني (مغرب الأصالة والمواطنة)

– بريك العبودي (حقائق جهوية)

– عزيزة أهريش (تليكسبريس)

-أحمد الصبار(المنتدى)

– محمد تافروت (ملفات تادلة)

– علي ليلي (عواصم.كوم)

– الحسين بيادي (شباب العرب)

– حجيبة ماء العينين (المصدر ميديا)

وأضاف البلاغ أنه انبثق عن المجلس الفيدرالي مكتب تنفيذي يضم:

* الرئيس: نور الدين مفتاح

الرئيس بالنيابة: محتات الرقاص

– المقرر العام: عبد الحكيم بديع

* مجلس الرئاسة:

– محمد عبد الرحمان برادة

– محمد العسلي

– مصطفى بدري

– علي أشيبان

– عبد الله العمراني

* الكاتبة العامة: مرية مكريم

نائبها: محمد الغروس

أمينة المال: فاطمة الزهراء القاديري

نائبها: عبد الحق بخات

المستشارون: –

– يونس مسكين

– سعيد الريحاني

– .عبد السلام العزوزي

– محمد الزواق

-رشيد الصباحي

– محمد شوقي

– حجيبة ماء العينين

التنسيقيات

تنسيقية الصحافة الورقية:

– عبد الرزاق بيدار (المساء )

-احمد الصبار (المنتدى)

– محمد بوراوي (البيان)

– سعيد الشراط( العالم الرياضي)

تنسيقية الصحافة الالكترونية

– عزيزة أهريش( تلكسبريس)

– صبحى السياري(eco actu)

– حسن أعراب(حدث. كوم)

– الحسين يزي( أكورا)

– تنسيقية الصحافة الجهوية:

– محمد اعبابو(أفريك نيوز)

– إبراهيم السروت ( الانتفاضة)

– عبد الله جداد ( العيون أخبار)

– خالد الرحامني (مغرب الأصالة والمواطنة)