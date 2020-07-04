طقس اليوم السبت.. حار فوق عدد من مناطق البلاد

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يظل الطقس حارا فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك المناطق الجنوبية، منطقة سوس، جنوب المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي والسهول الداخلية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح و الليل، ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو بضباب على سواحل وسهول المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مع تمركز سحب غير مستقرة ومحملة بزخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس، فوق مناطقهم المجاورة، الجنوب-الشرقي وجنوب شرق البلاد.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالأقاليم الجنوبية، مع نزول أمطار جد خفيفة بالواجهة المتوسطية وبالسواحل الوسطى، في حين سيبقى الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، ومع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح محليا قوية بعض الشيء، من شمالية بالأقاليم الجنوبية، معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي إلى أحيانا شمالية بالسهول الوسطى، شرقية بمنطقة طنجة وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوب أو من الشمال أحيانا بالجنوب-الشرقي للبلاد، وستهب من القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة فيما تبقى من الأنحاء.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و34 درجة بالجنوب-الشرقي وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و28 درجة بالمنطقة الشرقية، داخل الأقاليم الجنوبية، السفوح الجنوبية-الشرقية، سوس، السايس والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 43 و47 درجة بداخل منطقة سوس، أقصى الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 38 و43 درجة بكل من الجنوب الشرقي، سوس، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس, السهول المتواجدة غرب الأطلس، السهول الداخلية الشمالية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و38 درجة بالمنطقة الشرقية بالسهول الداخلية الوسطى، وما بين 25 و32 درجة بالريف، الواجهة المتوسطية، السهول الأطلسية وبمرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقفي السواحل.