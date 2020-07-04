وفاة و324 إصابة جديدة بكورونا في الضفة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت مسنّة وأصيب 324 شخصا بفيروس كورونا في الضفة الغربيّة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الفلسطينيّة، اليوم، السبت.

وترتفع بهذا حصيلة الإصابات في مناطق السلطة الفلسطينيّة إلى 4013 منذ بدء الجائحة.

وأوضحت الوزارة أن 100 إصابة جديدة بالفيروس سجّلت منذ صباح اليوم في عدة محافظات، إضافة إلى 224 إصابة ظهرت نتائجها بعد الإعلان المسائي يوم أمس.

وتوزعت الاصابات على المحافظات الآتية - في القدس: المدينة 60، الرام 1، العيزرية 5، أبو ديس 1؛ الخليل: الخليل 98، حلحول 3، بيت أولا 1، يطا 6، بني نعيم 72، دورا 7، السموع 2، بيت أمر 9، ترقوميا 7، سعير 2، مخيم العروب 8، مخيم الفوار 1، الشيوخ 22، نوبا 1؛ محافظة نابلس: مدينة نابلس 3، دير الحطب 7، قريوت 3، يتما 1؛ محافظة طولكرم: شويكة 1؛ بيت لحم: مدينة بيت لحم 1، الدهيشة 3.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة وصل إلى 3.360، وحالات التعافي إلى 637، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 16.

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من جهته، أفاد الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، اليوم، السبت، بأن الإغلاق الحالي والالتزام بشروط السلامة والوقاية، سيساهم في خفض عدد الإصابات بالفيروس.

وأضاف الشخرة أن طواقم الوزارة ستحصر وتسيطر على القسم الأكبر من مخالطي المصابين، مؤكدا أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، وسننجح في الخروج من الجائحة بأقل الخسائر، إذا التزم المواطنون بإجراءات الوقاية والسلامة.

وأشار إلى تخصيص قسم كامل في مستشفى الخليل الحكومي لمرضى كورونا، الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية وعلاجية، لافتا إلى أن المستشفيات الحكومية هي التي تدير ملف "كورونا" بطواقمها الطبية.

وأكد أن المسؤولية في هذه المرحلة جماعية وليست فردية، والمساندة والمساعدة هي واجب وطني.