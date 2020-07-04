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شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الفجيرة الميداني يحتفل بخروج آخر مصابي كورونا والان مع التفاصيل
السبت 4 يوليه 2020
صرح أحمد الخديم مدير مستشفى الفجيرة ومدير المستشفى الميداني ومدير قطاع الساحل الشرقي لمكافحة كورونا وفقالـ "البيان" عن احتفالهم اليوم مع الكادر الطبي والتمريضي في مستشفى الفجيرة الميداني لفحص وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بخروج آخر حالة دخلت المستشفى للعلاج من الفيروس التي تمت وفق البروتوكل المعتمد في الدولة.
حيث أكدت نتائج الفحص التي اجريت للحالة الأخيرة خلوه تماما من الفيروس، ما سمح له بمغادرة المستشفى الميداني بالإمارة.
وشكر الخديم خط الدفاع الأول على جهودهم في مواجهة ومكافحة الفيروس.
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