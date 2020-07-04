شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في محافظة مأرب والان مع التفاصيل

السبت 4 يوليه 2020 جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للحوثيين في مديريتي العبدية وماهلية تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديريتين. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية.

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