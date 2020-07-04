شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجول شامل في البصرة .. و"جزئي" في الأنبار والان نبدء بالتفاصيل

قررت خلية الأزمة في الأنبار العراقية العودة إلى الحظر الجزئي، بينما أعلنت قيادة عمليات البصرة اليوم السبت، حظراً شاملاً للتجوال خلال 48 ساعة المقبلة.

وقال الناطق الرسمي ومسؤول قسم العلاقات والإعلام في قيادة عمليات البصرة العقيد ثائر عيسى نجم: إنه"وبعد ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا في محافظة البصرة ،التي وصلت يوم أمس إلى 221 إصابة تقرر وضع المحافظة تحت الحظر الشامل والكلي يومي السبت والأحد"، مبيناً أن"تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية سيستمر خلال هذه الفترة".

وأضاف نجم أن"من يخترق حظر التجوال الشامل سيتعرض إلى المحاسبة"، لافتاً إلى أن"قيادة عمليات البصرة سيكون لها اجتماع يوم غد الأحد مع خلية الأزمة من أجل إصدار قرار يخص تمديد حظر التجوال الشامل من عدمه ".