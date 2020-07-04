شكرا لقرائتكم خبر عن 59 قتيلاً في فيضانات وانهيارات أرضية بالهند والان نبدء بالتفاصيل
شهدت الهند فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول امطار غزيرة في ولاية (آسام) شمال شرقي البلاد ادت الى مقتل 59 شخصا وتضرر نحو 3ر1 مليون اخرين.
وقالت هيئة إدارة الكوارث بولاية (آسام) في بيان إن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية أثرت على 20 مقاطعة بها يسكنها نحو 1.3 مليون نسمة.
وأوضحت ان الفيضانات دفعت السلطات لإجلاء آلاف الاشخاص بعدما تسببت في تلف 67628 هكتار من المحاصيل الزراعية وتدمير مئات البيوت الى جانب خسائر اقتصادية مباشرة باهظة.
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