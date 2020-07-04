شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا .. 422 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 422 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 7 حالات وفاة . وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 196.096 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.010 حالات وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للسفاء بلغت 181.300 حالة .

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