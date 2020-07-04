شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل : قانون ارتداء الأقنعة يهدد حقوق الأشخاص والان نبدء بالتفاصيل

قلل رئيس البرازيل، جاير بولسونارو من أهمية قانون ، سيلزم بارتداء أقنعة على نطاق واسع في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، طبقا لمجلة "دياريو اوفيشيال" الحكومية.

وكان بولسونارو قد وافق على القانون حول ارتداء أقنعة واقية في الأماكن العامة ، لكن اضعف القانون بالاعتراض على لغة صياغته ، التي كانت ستطلب من البرازيليين تغطية وجوههم في أماكن مثل المدارس والمتاجر والكنائس.

وذكر القصر الرئاسي أن بندا في القانون يشير إلى "أماكن أكثر إغلاقا حيث يتجمع الناس" يمكن أن يؤدي إلى انتهاك حقوق الأشخاص.

وذكر بولسونارو أن ذلك يمكن أن يفتح الباب لاحتمال تغريم أي شخص بسبب عدم ارتداء كمامة في منزله. ونظرا لأنه من غير الممكن أن ينتقد جزء من النص، ألغى البند بأكمله.