أعلنت وزارة التربية، السبت، أن هيئة الرأي في الوزارة اتخذت قراراً بالإجماع لمعالجة المواد التي لم يمتحن بها الطلبة والتلاميذ في المحافظات الجنوبية من مرحلة الصف الخامس الابتدائي إلى الصف الخامس الإعدادي بفروعه كافة ومعاهد الفنون الجميلة.





وأضافت، "تكون درجة المعدل الحاصل عليها التلميذ او الطالب عوضاً عن المواد الدراسية التي تم تأجيلها بسبب فايروس وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد إضافة درجة القرار (10 درجات) حسب القرار السابق، تجمع درجات المواد الدراسية التي امتحن بها التلميذ أو الطالب في امتحانات نصف السنة مقسوماً على عدد المواد التي امتحن بها ، يساوي الوسط الحسابي".وأضافت، "تكون درجة المعدل الحاصل عليها التلميذ او الطالب عوضاً عن المواد الدراسية التي تم تأجيلها بسبب فايروس كورونا ". وتابعت، "إذا حصل التلميذ او الطالب على درجة 40 فما فوق تصبح 50 (بإضافة درجات القرار 10)، إذا حصل التلميذ او الطالب على درجة 39 فانه يؤدي الامتحان في الدور الثاني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التربية تتخذ قراراً بشأن المواد التي لم يُمتحن بها في المحافظات الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.