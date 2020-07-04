وزير داخلية كردستان لوزير الاتصالات الاتحادي: قوات الامن مستعدة لتقديم الدعم لعمليات الصدمة

وقالت وزارة الاتصالات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "التقى المهندس اركاب شهاب احمد الشيباني وزير الاتصالات برئيس حكومة اقليم كردستان العراق مسرور البارزاني، وفي بداية اللقاء رحب البارزاني بالشيباني والوفد المرافق له وعلى رإسهم الدكتور علي الخويلدي رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات والمهندس بسام سالم الزيدي رئيس مجلس الامناء".واضاف البيان، "جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات الاتحادية و وزارة النقل والمواصلات في اقليم كردستان العراق وتطوير قطاع الاتصالات بشكل عام وتنظيم عمليات ادخال سعات الانترنت الدولية من داخل اراضي الاقليم الى العراق".

واكد الشيباني، بحسب البيان "استعداد وزارته لتقديم كل اشكال الدعم لاقليم كردستان وحل المشاكل العالقة بموجب الدستور".

وعلى صعيد متصل، التقى الشيباني بوزير داخلية اقليم كردستان ريبر احمد، حيث تم خلال اللقاء تحديد الاطر الاستراتيجية للتعاون المشترك وتقديم قوات حرس الاقليم الدعم والاسناد لعمليات الصدمة التي تنفذها وزارة الاتصالات بالتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات والاجهزة الامنية بمختلف صنوفها وخصوصا في المناطق الواقعة على حدود الاقليم".



واكد ريبر، "استعداد قوات الامن في الاقليم على تقديم كل انواع الدعم والاسناد لعمليات الصدمة".

وكان وزير الاتصالات اركان شهاب احمد الشيباني اعلن، في (١٣ حزيران ٢٠٢٠) عن انطلاق "عمليات الصدمة" بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في العراق وهي أكبر عمليات تخصصية مشتركة.