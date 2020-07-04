اكدر وزير الداخلية في اقليم كردستان ريبير احمد لوزير الاتصالات الاتحادي اركان شهاب الشيباني، السبت، استعداد قوات الأمن في الاقليم لتقديم انواع الدعم والاسناد لعمليات الصدمة الخاصة بمكافحة تهريب سعات الانترنت بالعراق.
واضاف البيان، "جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات الاتحادية و وزارة النقل والمواصلات في اقليم كردستان العراق وتطوير قطاع الاتصالات بشكل عام وتنظيم عمليات ادخال سعات الانترنت الدولية من داخل اراضي الاقليم الى العراق".
واكد الشيباني، بحسب البيان "استعداد وزارته لتقديم كل اشكال الدعم لاقليم كردستان وحل المشاكل العالقة بموجب الدستور".
وعلى صعيد متصل، التقى الشيباني بوزير داخلية اقليم كردستان ريبر احمد، حيث تم خلال اللقاء تحديد الاطر الاستراتيجية للتعاون المشترك وتقديم قوات حرس الاقليم الدعم والاسناد لعمليات الصدمة التي تنفذها وزارة الاتصالات بالتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات والاجهزة الامنية بمختلف صنوفها وخصوصا في المناطق الواقعة على حدود الاقليم".
واكد ريبر، "استعداد قوات الامن في الاقليم على تقديم كل انواع الدعم والاسناد لعمليات الصدمة".
وكان وزير الاتصالات اركان شهاب احمد الشيباني اعلن، في (١٣ حزيران ٢٠٢٠) عن انطلاق "عمليات الصدمة" بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في العراق وهي أكبر عمليات تخصصية مشتركة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير داخلية كردستان لوزير الاتصالات الاتحادي: قوات الامن مستعدة لتقديم الدعم لعمليات الصدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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