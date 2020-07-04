ذي قار تسجل 132 إصابة جديدة بفايروس كورونا و22 حالة وفاة



أفاد مصدر طبي في ذي قار، السبت، بتسجيل المحافظة 132 إصابة جديدة بفايروس كورونا و22 حالة وفاة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ذي قار سجلت 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 132 إصابة جديدة". وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، يبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 56020 ومجموع حالات الشفاء : 29600، ومجموع الوفيات: 2262.



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