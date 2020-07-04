توقعت هيئة الأنواء الجوية، السبت، ان تستمر درجات الحرارة بالارتفاع للاسبوع الحالي، فيما سترتفع درجات حرارة في أربع محافظات جنوبية غداً الأحد لتصل إلى نصف درجات الغليان.
وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الطقس سيكون من الأحد ولغاية الأربعاء المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية مشمساً حاراً جداً مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة في المناطق الجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية مشمساً حاراً مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة".
وأضافت الهيئة، أن "اربع محافظات جنوبية وهي البصرة وذي قار وميسان والمثنى ستصل درجات الحرارة فيها إلى نصف درجة الغليان، فيما ستبلغ درجات الحرارة في محافظات بغداد وكربلاء والنجف وصلاح الدين والقادسية 49 درجة مئوية".
يذكر أن هيئة الأنواء الجوية توقعت أن يشهد الأسبوع الحالي ارتفاعاً كبيراً بدرجات الحرارة في معظم المحافظات العراقية.
وأضافت الهيئة، أن "اربع محافظات جنوبية وهي البصرة وذي قار وميسان والمثنى ستصل درجات الحرارة فيها إلى نصف درجة الغليان، فيما ستبلغ درجات الحرارة في محافظات بغداد وكربلاء والنجف وصلاح الدين والقادسية 49 درجة مئوية".
يذكر أن هيئة الأنواء الجوية توقعت أن يشهد الأسبوع الحالي ارتفاعاً كبيراً بدرجات الحرارة في معظم المحافظات العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر موجة الحر مستمرة.. أربع محافظات عراقية على موعد مع 'نصف درجة الغليان' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.