موجة الحر مستمرة.. أربع محافظات عراقية على موعد مع 'نصف درجة الغليان'

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الطقس سيكون من الأحد ولغاية الأربعاء المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية مشمساً حاراً جداً مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة في المناطق الجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية مشمساً حاراً مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة".وأضافت الهيئة، أن "اربع محافظات جنوبية وهي البصرة وذي قار وميسان والمثنى ستصل درجات الحرارة فيها إلى نصف درجة الغليان، فيما ستبلغ درجات الحرارة في محافظات بغداد وكربلاء والنجف وصلاح الدين والقادسية 49 درجة مئوية".

يذكر أن هيئة الأنواء الجوية توقعت أن يشهد الأسبوع الحالي ارتفاعاً كبيراً بدرجات الحرارة في معظم المحافظات العراقية.

